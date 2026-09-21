Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi

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Mersin\'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan panelvanda yapılan aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Aracın sahibinin ikametindeki operasyonda 413 uyuşturucu hap bulunurken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Toroslar ilçesindeki bir hastanenin açık otoparkına bırakılan 06 AEC 751 plakalı panelvanda arama yaptı.

Aramada 256 bin 900 sentetik ecza hapı bulundu. Aracın sahibi Kübra S'nin (19) ikametine düzenlenen operasyonda da 413 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, Kübra S. ile aynı adreste yaşayan Mehmet Şefik S. (53), Dilek S. (44) ve A.S.'yi (16) gözaltına aldı.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Narkotik SuçlarGüvenlik3. SayfaToroslarHastaneMersinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de hastane otoparkındaki panelvanda 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi - Son Dakika
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