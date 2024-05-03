Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs devrildi: 1 polis yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs devrildi: 1 polis yaralandı

Mersin\'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs devrildi: 1 polis yaralandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün kaza yapması sonucu bir polis memuru yaralandı. Minibüs, kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

03.05.2024 03:23
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Mersin'in Erdemli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan polis, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru R.A.T. idaresindeki İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait minibüs, Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Araçta sıkışan sürücü R.A.T. olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı olarak çıkartıldı.

Yaralı polis, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Minibüsün görev dönüşü kaza yaptığı, yaralanan polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğüne ait minibüs devrildi: 1 polis yaralandı - Son Dakika

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