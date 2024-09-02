Erdemli'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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Erdemli'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Erdemli\'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti

Mersin'in Erdemli ilçesindeki sanayi sitesinde bir iş makinası tamir atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, çevredekilerin ihbarı sonrası polis ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edilmesiyle kontrol altına alındı ve atölyede patlamaların meydana geldiği bildirildi.

02.09.2024 22:46
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Mersin'nin Erdemli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki iş makinası tamir atölyesinde yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Atölyede yangın nedeniyle patlamalar oldu.

İş yerinde hasara yol açan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erdemli'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika

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