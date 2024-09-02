Mersin'nin Erdemli ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erdemli Sanayi Sitesi'ndeki iş makinası tamir atölyesinde yangın çıktı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Atölyede yangın nedeniyle patlamalar oldu.
İş yerinde hasara yol açan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Erdemli'de İş Yerinde Yangın: İtfaiye Müdahale Etti - Son Dakika
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