İŞÇİLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Mersin'in Gülnar ilçesinde santral inşaatında çalışan işçilerin kaldığı Sipahili Kampı'nda sabah saatlerinde fırtınanın etkisiyle üzerine çatı düşerek ağır yaralanan Ahmet Çiftçi (24), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftçi'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Sürüklenen otomobilin altında kalıp ağır yaralanan A.F.'nin (44) ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de İşçi Fırtınada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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