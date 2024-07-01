Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'in Erdemli ve Mezitli ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi.
Tespit edilen bölgelere yönlendirilen ekipler, Erdemli'de 2, Mezitli ilçesinde ise 4 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanlarında jeneratör, kazma, kürek ve çekiç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.
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