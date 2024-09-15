Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu

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Mersin'de 27 bin 250 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, piyasaya kaçak makaron sürmeye çalıştığı belirlenen şüpheli Mezitli ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin adresinde yapılan aramada 27 bin 250 makaron, 215 litre sahte içki, 29 kilo 700 gram tütün ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.