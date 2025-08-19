Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de 544 bin 740 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Anamur, Aydıncık, Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde kaçak sigara ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Zanlıların ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 544 bin 740 makaron, 18 bin 150 sigara filtresi, 133 kilogram bandrolsüz tütün, 10 bin 500 sigara poşeti, 2 bin 600 sigara kağıdı, 20 paket nargile tütünü, 22 paket elektronik sigara kiti ve 6 makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, Jandarma Komutanlığına götürüldü.