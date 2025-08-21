Mersin'de Kaçak Tütün Operasyonu

Mersin'de gümrük kaçağı tütün ürünleri ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mut ilçesinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapan 2 şüpheli takibe alındı.
Ekiplerin operasyonunda şüpheliler yakalandı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, gümrük kaçağı 19 bin 280 makaron (filtreli sigara kağıdı), 30 kilogram bandrolsüz tütün ve makaron dolum makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
