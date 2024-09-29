Mersin'de Kaçakçılık Operasyonu

Mersin'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Mezitli ve Çamlıyayla ilçelerinde gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ve sahte içki satışı yaptığı belirlenen 2 zanlının adreslerine operasyon düzenlendi.
Adreslerde 52 litre sahte içki, 6 bin 320 kaçak makaron ve 1,5 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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