Mersin'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı

Mersin\'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı
01.07.2026 22:18
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Mersin'de polisten kaçan sürücü, 9 suçtan aranıyordu. 370 bin TL ceza ve tutuklama ile sonuçlandı.

MERSİN'de polisin yol denetiminde cezai işlem uygulanacağı sırada motosikletiyle kaçan sürücü, takip sonucu yakalandı. 9 suçtan aranma kaydı olduğu ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen motosiklet sürücüsüne, trafik ihlallerinden 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi. Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi'nde gerçekleştirdiği denetimde şüphe üzerine bir motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklette abart egzoz takılı olduğunu saplayan ekipler, sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığını belirledi. Polisin cezai işlem uygulayacağı sırada motosiklet sürücüsü aracıyla kaçtı. Kovalamaca sırasında motosikletin devrilmesi sonucu şüpheli, yaya olarak kaçmaya devam etti. Kısa süren takip sonucu yakalandı.

Şüphelinin kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin yapılan kimlik ve UYAP sorgusunda 9 suçtan arandığı, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şüpheliye 'Sahte plaka kullanmak', 'abart egzoz', 'dur ihtarına uymamak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak' ihlallerinden toplam 370 bin 348 TL idari para cezası kesildi, motosiklet 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca şüpheli hakkında 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kamu malına zarar verme' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Kaçan Motosiklet Sürücüsü Tutuklandı - Son Dakika

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