Mersin'de 'Kadın ve Bisiklet' Temalı Sanat Çalışması Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mersin'de 'Kadın ve Bisiklet' Temalı Sanat Çalışması Yapıldı

Mersin\'de \'Kadın ve Bisiklet\' Temalı Sanat Çalışması Yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 'Kadın ve Bisiklet' temalı sanat çalışması yapıldı. Etkinlikte kadınların sosyalliğini artırmak, sanat çalışmalarında yer almalarını desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, özgürlük ve bisiklet konularında farkındalık oluşturmak amaçlandı.

01.05.2024 10:10  Güncelleme: 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 'Kadın ve Bisiklet' temalı sanat çalışması yapıldı.

'Güçlü kadın, güçlü toplum' anlayışıyla kentte kadın görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 'Kadın ve Bisiklet' temalı sanat çalışması yapıldı.

Etkinlikte kadınların sosyalliğini artırmak, sanat çalışmalarında yer almalarını desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, özgürlük ve bisiklet konularında farkındalık oluşturmak amaçlandı. Tuvalini ve boyasını alıp gelen kadın ve çocuklar, denize karşı açık alanda renkleri özgürce kullandı. Etkinlikte, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Plastik Sanatlar Kurulu'ndan 42 sanatsever de yer aldı.

TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu üyelerinden sanatçı Sema Tüfekçi, şunları söyledi:

"Böyle ortamlarda harika üretim çıkar. Sanat demek, özgürlük demek; bisiklet de özgürlük demek. Bir kadının bisiklete binmesi ve özgürce hızlı bir şekilde gidebilmesi herhalde insanın yaşayabileceği en güzel duygulardan biridir. Bir sanatçı ancak yaratımlarını özgür bir şekilde çalıştığı zaman ortaya koyar. O yüzden bu ikisi çok güzel bir ikili. Kadına verilen değerle birlikte kadınlar güçleniyor. Sosyal ortamlarda kendisine imkan buluyor ve emeklerini bir şekilde değerlendiriyor Bunların hepsi çok önemli. Bu çalışmaların ülkemize de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kadınların güçlü olması demek güçlü bir Türkiye demektir."

Akademisyen Neriman Beslem ise şöyle konuştu:

"Benim için değerli ve çok güzel bir ortam. Kadın özgürleştiğinde bütün dünyaya hayat katar. Kadının ruhu o kadar derin ki, özgür olduğunda bütün derinlikler içerisinde insanlığın iyiliğine ve refahına olacak çok şey yapabilir. Bisiklet de doğaya uygun bir araç ve herkesin kullanması gereken bir araç. Etkinliği mükemmel buldum. Benim ruhuma çok iyi geldi. Haftanın 5 günü yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada bütün stresimi attım."

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Sanat, Çevre, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 'Kadın ve Bisiklet' Temalı Sanat Çalışması Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:15 Saraçhane’de tansiyon yüksek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim’e yürüyor Saraçhane'de tansiyon yüksek! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu Taksim'e yürüyor
09:41 Beşiktaş’tan Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi’nin 20 üyesi gözaltına alındı Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi'nin 20 üyesi gözaltına alındı
09:02 Polis, İstiklal Caddesi’nde pankart açan gruba müdahale etti Polis, İstiklal Caddesi'nde pankart açan gruba müdahale etti
08:52 10 yıl sonra bir ilk Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı 10 yıl sonra bir ilk! Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
23:51 Ankara’da kuvvetli sağanak Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı Ankara'da kuvvetli sağanak! Metroyu su bastı, araçlar yolda kaldı
10:07 Dolar ve euro ne kadar İşte kur fiyatları Dolar ve euro ne kadar? İşte kur fiyatları
09:53 İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
09:23 1 Mayıs’ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı 1 Mayıs'ta kapatılan yollar havalimanına gidecek turistlere yürüyüş yaptırdı
08:14 Saraçhane Meydanı’nda hareketlilik Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı Saraçhane Meydanı'nda hareketlilik! Sendikalar ve işçi grupları toplanmaya başladı
06:08 İstanbul’da 1 Mayıs alarmı CHP ve DİSK’in çağrısı sonrası Taksim’e çıkan yollar kapatıldı İstanbul'da 1 Mayıs alarmı! CHP ve DİSK'in çağrısı sonrası Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
01:44 Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti Türk lirası mevduat hesaplarında stopaj oranları değişti
23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
23:17 Naci Görür’den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı Naci Görür'den bir kente 7 üzerinde deprem uyarısı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 10:55:02. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Kadın ve Bisiklet' Temalı Sanat Çalışması Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement