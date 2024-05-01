Mersin\'de \'Kadın ve Bisiklet\' Temalı Sanat Çalışması Yapıldı

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 'Kadın ve Bisiklet' temalı sanat çalışması yapıldı.

'Güçlü kadın, güçlü toplum' anlayışıyla kentte kadın görünürlüğünü artırmayı hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Etkinlik ve Sanat Merkezi'nde 'Kadın ve Bisiklet' temalı sanat çalışması yapıldı.

Etkinlikte kadınların sosyalliğini artırmak, sanat çalışmalarında yer almalarını desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, özgürlük ve bisiklet konularında farkındalık oluşturmak amaçlandı. Tuvalini ve boyasını alıp gelen kadın ve çocuklar, denize karşı açık alanda renkleri özgürce kullandı. Etkinlikte, Tarsus'a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) Plastik Sanatlar Kurulu'ndan 42 sanatsever de yer aldı.

TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu üyelerinden sanatçı Sema Tüfekçi, şunları söyledi:

"Böyle ortamlarda harika üretim çıkar. Sanat demek, özgürlük demek; bisiklet de özgürlük demek. Bir kadının bisiklete binmesi ve özgürce hızlı bir şekilde gidebilmesi herhalde insanın yaşayabileceği en güzel duygulardan biridir. Bir sanatçı ancak yaratımlarını özgür bir şekilde çalıştığı zaman ortaya koyar. O yüzden bu ikisi çok güzel bir ikili. Kadına verilen değerle birlikte kadınlar güçleniyor. Sosyal ortamlarda kendisine imkan buluyor ve emeklerini bir şekilde değerlendiriyor Bunların hepsi çok önemli. Bu çalışmaların ülkemize de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kadınların güçlü olması demek güçlü bir Türkiye demektir."

Akademisyen Neriman Beslem ise şöyle konuştu:

"Benim için değerli ve çok güzel bir ortam. Kadın özgürleştiğinde bütün dünyaya hayat katar. Kadının ruhu o kadar derin ki, özgür olduğunda bütün derinlikler içerisinde insanlığın iyiliğine ve refahına olacak çok şey yapabilir. Bisiklet de doğaya uygun bir araç ve herkesin kullanması gereken bir araç. Etkinliği mükemmel buldum. Benim ruhuma çok iyi geldi. Haftanın 5 günü yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Burada bütün stresimi attım."