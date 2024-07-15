Mersin'de Kadınlar Dikiş Kursunda Yeteneklerini Keşfediyor - Son Dakika
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Mersin'de Kadınlar Dikiş Kursunda Yeteneklerini Keşfediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde düzenlenen dikiş kursunda kadınlar hem sosyalleşiyor hem de dikiş yapma tekniklerini öğrenerek ekonomik kazanca dönüştürüyor.

15.07.2024 12:08
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'ndeki kurs ile kadınlar dikiş yapmayı ve tekniklerini öğreniyor. Yeniceli kadınlar, kursta öğrendiklerini ekonomik kazanca dönüştürürken; hem sosyalleşiyor hem yeteneklerini keşfediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde verilen kursta kadınlar; kırkyama tekniği ile battaniye, çanta, yorgan gibi ürünler ortaya çıkarıyor. Kadınlar, her gün yarım saat kitap okuma molası vererek, zihinlerini de dinlendiriyor. Yaklaşık 40 kursiyerin eğitim aldığı kurstan, şimdiye kadar 400 kadın faydalandı.

Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi Sorumlusu Fatma Kuru, "Şu anda kırk yama kursu üzerinde duruyoruz. Kursiyerlerimiz el işi yapıyorlar ama burada en önemli şey kırk yama. Elindeki kumaşları, eskileri, kalanları, giyinmiş olanları değerlendiriyorlar. Hiçbir şey boşa gitmiyor. Az bir kumaştan bile çok şey üretebiliyorlar. Şu anda 20 sabah, 20 de öğleden sonra olmak üzere toplam 40 kursiyerimiz geliyor. Kurs bitiminde kursiyerlerimize katılım belgesi veriyoruz.  Her gün yarım saat kitap molası da yapıyoruz. Kursiyerler böylece, beyinlerinin dinlendiğini söylüyorlar ve çok memnunlar" diye konuştu.

Kuru, kursa başvurmak isteyenlerin kimlik fotokopisi ile Yenice Yaşar Bayboğan Atölyesi'ne başvurmalarının yeterli olduğunu kaydetti.

Kaynak: ANKA

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