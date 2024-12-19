Mersin\'de Kadınlara Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İçel Soroptimist Kulübü'nün ortak çalışması ile kadınlara meme kanserinin önemi ve dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Yenice Yaşar Bayboğan hizmet binasında gerçekleşen programa, kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Slayt eşliğinde sunumun yapıldığı farkındalık toplantısında 'Meme kanserinde risk faktörü nedir?', 'Meme kanserinin tanımı ve nasıl korunmak gerektiği' konularında ayrıntılı bilgiler verilip, gelen sorular yanıtlandı.

" Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığı çok fazla"

Meme kanseri konusunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına konuşmacı olarak katılan İçel Soroptimist Kulübü Başkanı Saime Taşkın, "Türkiye'de meme kanseri görülme sıklığı çok fazla. Her 8 kadından birinde görülüyor. Onun için bizde farkındalık yaratalım dedik. Soru, cevap şeklinde oluyor veya kendi yaşadıkları olayları anlatıyorlar. Biz normalde kadınların 20 yaşından sonra kendi memelerinin normali nasıldır, onu öğrenmeleri, tedavi için nereye gitmeleri; böyle bir kitle ile karşılaştıkları zaman, hangi tedavi yöntemlerini kullanmaları gerektiği konusunda bilinçlendirme yaptık" dedi.

Programa katılan kadınlar, şunları söyledi:

-Serin Uğur: "Meme kanseri değilim ama bende mesane kanseriyim. Bu süreçleri çok iyi bilirim. Bu bilgilendirmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü kadınlarımız kendi memelerini kontrol etmeme gibi bir huyları var maalesef ki. Ben biraz daha tecrübeliyim bu konuda. -

-Mühibe Kiriş: "Hanımlara bu konuları öğretmeleri hoşuma gitti, bilgilenmek çok güzel. Mesela ben 5 yıl önce test yaptırdım. Şimdi bir daha gitmeyi düşünüyorum, yani her sene yaptırmam lazımmış. Güzel bir şey yaptı Büyükşehir Belediye'miz."