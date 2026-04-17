Mersin Kan Portakalı ile Geleneksel Türk Lokumu Bir Araya Getirildi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 10:08  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hamzabeyli Köyü'nde gerçekleştirdiği atölye çalışmasında coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı ile geleneksel Türk lokumunu birleştirerek katma değeri yüksek bir ürün ortaya çıkardı. Katılımcılar, üretim teknikleri ve hijyen kuralları konusunda bilgi edinerek uygulamalı deneyim kazandılar.

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hamzabeyli Köyümüz Atölye Yerleşkesi'nde, coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı ile geleneksel Türk lokumu bir araya getirilerek katma değeri yüksek bir ürün elde edildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Hamzabeyli Köyümüz Atölye" projesi, yerel üretimi teşvik eden çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalı, geleneksel Türk lokumu bir araya getirilerek katma değeri yüksek bir ürün elde edildi. Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan çalışmada katılımcılara üretim teknikleri ve hijyen kuralları hakkında bilgi verildi, ardından uygulamalı üretim süreci gerçekleştirildi.

"Katılımcılar, üretim süreçlerini uygulamalı olarak deneyimledi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan gıda mühendisi Dilara Aytuttu, keyifli bir atölye çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hamzabeyli Köyümüz Atölye kapsamında; geleneksel bir lezzet olan lokumu, coğrafi işaret tescilli Mersin Kan Portakalı ile yorumladık ve katma değeri artırılmış bir ürün elde ettik" dedi. Atölye çalışmasında üretim teknikleri ve hijyen kuralları konusunda katılımcıları bilgilendirdiklerini belirten Aytuttu, "Katılımcılarımız yeni ürün geliştirme becerisi kazanırken, lokum üretim teknikleri ve hijyenik üretim süreçlerini de uygulamalı olarak deneyimledi" diye konuştu.

Katılımcılar etkinlikten memnun

Atölye katılımcılarından Rukiye Aşkın, verimli bir etkinlik geçirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir etkinlikti. Herkesi bekleriz. Büyükşehir'in düzenlediği etkinlikleri sürekli takip ediyor ve katılıyorum" dedi.

Büyükşehir'in özellikle kadınlara yönelik faaliyetlerinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Miyesser İşvanoğlu ise "Benim için çok güzel bir etkinlikti. Mersin'e yerleşeli 4 yıl oldu ve Büyükşehir'in faaliyetlerini çok beğeniyorum. Üretici kadın pazarları ve kooperatif kurmuşlar. Onları çok beğeniyorum, ama ilk kez böyle bir atölye etkinliğine katıldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Etkinlikler, Mersin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:49:37. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.