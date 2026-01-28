Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca sahada olan karla mücadele ekipleri; ulaşımda aksama yaşanmaması için greyder, dozer, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yoğun mesai harcadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri; kentin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kar yağışı nedeniyle kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açıyor ve olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

Ekipler, vatandaş ve yol güvenliği için gece boyunca yoğun mesai harcadı. Mut ilçesinde 2 greyder, 1 tuzlama aracı ve 1 pikap ile birlikte 7 personel; Erdemli ilçesinde 1 kar küreme aracı, 1 kepçe, 1 greyder, 1 servis aracı ve 7 personel sahada çalışmalarını sürdürdü. Gülnar ilçesinde 3 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 kazıcı, 1 yükleyici, 1 pikap ile toplam 15 personel görev aldı.

Merkez ilçelerde 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadelede görev yaptı

Merkez ilçelerde ise 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadele çalışmalarında görev yaptı. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde Başpınar yolu başta olmak üzere Atatürk Caddesi, Başpınar ve Çatak mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Arslanköy Gölet ile Çatak bağlantı yolu, mahalle merkezi ve ana caddeler ulaşıma açılırken, ara sokaklarda da yol açma çalışmaları tamamlandı.

Bölgede yer alan turistik konaklama tesislerinin bulunduğu noktalarda da yol açma çalışması yapan ekipler, kar yağışının durduğu anlarda tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir karla mücadele ekipleri yine Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi ile Ayvalı mevkii ve Yavca Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimleri ile Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi, Mut ilçesi Dağpazarı-Elmapınarı-Ballı grup yolu ile Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Taşdüştü mevkiinde de yol açma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaş ve ulaşım güvenliği için çalışmalarını sürdürecek.