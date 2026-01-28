Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

28.01.2026 12:22  Güncelleme: 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı karla mücadele ekipleriyle yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, gece boyunca çeşitli bölgelerde yoğun mesai harcayarak, ulaşımın güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekipleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Gece boyunca sahada olan karla mücadele ekipleri; ulaşımda aksama yaşanmaması için greyder, dozer, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yoğun mesai harcadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri; kentin özellikle yüksek rakımlı bölgelerinde greyder, dozer, yükleyici, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kar yağışı nedeniyle kapanan yolları en kısa sürede ulaşıma açıyor ve olası olumsuzlukların önüne geçiyor.

Ekipler, vatandaş ve yol güvenliği için gece boyunca yoğun mesai harcadı. Mut ilçesinde 2 greyder, 1 tuzlama aracı ve 1 pikap ile birlikte 7 personel; Erdemli ilçesinde 1 kar küreme aracı, 1 kepçe, 1 greyder, 1 servis aracı ve 7 personel sahada çalışmalarını sürdürdü. Gülnar ilçesinde 3 greyder, 1 kar küreme ve tuzlama aracı, 2 kazıcı, 1 yükleyici, 1 pikap ile toplam 15 personel görev aldı.

Merkez ilçelerde 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadelede görev yaptı

Merkez ilçelerde ise 25 iş makinesi ve araç ile 40 personel karla mücadele çalışmalarında görev yaptı. Ekipler, Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi'nde Başpınar yolu başta olmak üzere Atatürk Caddesi, Başpınar ve Çatak mevkilerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Arslanköy Gölet ile Çatak bağlantı yolu, mahalle merkezi ve ana caddeler ulaşıma açılırken, ara sokaklarda da yol açma çalışmaları tamamlandı.

Bölgede yer alan turistik konaklama tesislerinin bulunduğu noktalarda da yol açma çalışması yapan ekipler, kar yağışının durduğu anlarda tuzlama çalışması yaptı. Büyükşehir karla mücadele ekipleri yine Toroslar ilçesine bağlı Tırtar Mahallesi ile Ayvalı mevkii ve Yavca Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan Tarsus ile Çamlıyayla ilçelerinin yüksek kesimleri ile Erdemli ilçesi Sorgun Mahallesi, Mut ilçesi Dağpazarı-Elmapınarı-Ballı grup yolu ile Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi Taşdüştü mevkiinde de yol açma çalışmaları tamamlandı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde, vatandaş ve ulaşım güvenliği için çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:40:49. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.