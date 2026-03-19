Mersin\'de Kaza: İki Yaralı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hayri A'nın (65) kullandığı 42 D 6875 plakalı otomobil, Gürlevik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan araçtaki Ayşe A. (64) ve Havva A. (60) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
