Mersin'de ormanlık alanda uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin ormanlık alanın 5 noktasında kenevir ektiği tespit edildi.
Takibe alınan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Bölgede yapılan incelemede 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Kenevir Yetiştiren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?