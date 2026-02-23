Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" Projesinden 7 Yılda 360 Yetiştirici Faydalandı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi ile 7 yılda 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem desteği verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla yürüttüğü "Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim" projesi ile aile ekonomilerine destek olmaya devam ediyor. Kırsalda yaşayan düşük gelirli ailelere istihdam olanağı sunan ve bölge genelinde küçükbaş hayvan varlığını artırmayı hedefleyen çalışma ile 7 yıllık süreçte 360 yetiştiriciye 9 bin küçükbaş hayvan ve bin 440 ton yem dağıtımı gerçekleştirildi.

Her yıl 60 yeni yetiştiriciye 24 dişi, 1 erkek olmak üzere toplam 25 küçükbaş hayvan verilen proje kapsamında üreticilere yem ve bir yıllık aşı hizmetleri desteği de sağlanıyor. Projeden faydalanan yetiştiricilere hayvanlar; 5 yıl içinde gerçekleşen doğumlarla toplam 25 hayvanı yeni yetiştiricilere ulaştırmaları için teslim ediliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar Anamur'da 16, Aydıncık'ta 5, Akdeniz'de 23, Bozyazı'da 8, Çamlıyayla'da 14, Erdemli'de 44, Gülnar'da 29, Mezitli'de 10, Mut'ta 30, Silifke'de 45, Yenişehir'de 4, Tarsus'ta 88 ve Toroslar'da 44 mahallede bulunan yetiştiriciye hayvan teslimatı yapıldı.

"Büyükşehir'in bu projesinden yararlandığım için çok mutluyum"

Projeden faydalanan yetiştiricilerden önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor. Bu kadınlardan birisi de Tarsus'a bağlı Küçükkösebalcı Mahallesi'nde ikamet eden Seda Yeni. Gerçekleşen doğumlarla genişleyen sürüsüne özenle bakan Yeni, Büyükşehir'in bu projesinden faydalanmanın mutluluğunu yaşıyor. Yeni, "Projeye başvurduk ve kabul edildik. Hiç beklemiyordum, ama çıktığı için çok sevindim. Teslim edilen hayvanların birçoğu hamileydi. 7 tane kuzumuz oldu. Onları sağlıklı bir şekilde besliyor ve büyütüyoruz" diye konuştu.

Tarımsal üretim yaptıklarını, ancak zarar ettiklerini dile getiren Yeni, "Bizim için hayvansal üretim büyük bir şey. İnşallah hayvancılıktan para kazanırız diye düşündük. Böyle bir şeyin de bize çıkması çok iyi oldu. Bu projeyi hayata geçiren Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Ahu Arıkan, "Projemiz 2020 yılından bu yana devam eden, sürdürülebilir bir hayvancılık projesidir. Projemiz ile vatandaşlarımıza küçükbaş hayvan, yem ve aşı desteği sağlıyoruz. Her yıl 60 yetiştiricimize 25 küçükbaş hayvan ve 4 ton da yem veriyoruz. Yetiştiricilerimizi kırsalda ikamet eden, maddi geliri düşük olup, sürüsünü büyütmek isteyen 25-45 yaş aralığındaki kişilerden seçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar toplam 360 yetiştiriciye 9 bin baş hayvan ve bin 440 ton yem desteği sağladıklarını kaydeden Arıkan, "2022 yılında 556, 2023 yılında 1180 ve 2024 ile 2025 yıllarında 1500 küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizden alınıp, yeni yetiştiricilere teslim edildi. Böylece proje döngüsü başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu sayede son 2 yıldır belediye bütçesinden damızlık hayvan ücreti ödenmemektedir ve sürdürülebilirlik sağlanmıştır" dedi.