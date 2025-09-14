Mersin'de Konser Darbesi: Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Mersin'de Konser Darbesi: Bir Şüpheli Tutuklandı

14.09.2025 19:12
Mersin'de gençlerin konser alanında güvenlik görevlileri tarafından darbedilmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Mersin'de ücretsiz konser izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlerin güvenlik görevlilerince darbedilmesiyle ilgili soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mezitli ilçesinde 12 Eylül'deki konseri alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları iddia edilen C.B.A. ve S.E.K'ye özel güvenlik görevlilerince müdahalede bulunulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, zanlı M.B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da 12 Eylül'de akşam gerçekleştirilen konseri, alandaki yapının çatısından izlemeye çalıştıkları öne sürülen gençlere, özel güvenlik görevlileri müdahalede bulunmuştu.

Gençlerden birinin çatıdan itilip diğerinin darbedildiği olaya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

mersin

