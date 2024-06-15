Mersin'de Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi yapıldı

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Mersin'de polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı'ndaki denetimde, sürücüleri trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı ve trafik kurallarını aktardı.

Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayıp, çikolata ikramında da bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Ali Garanlı, gazetecilere, kentteki yoğun trafik akışı için sıkı tedbirler aldıklarını söyledi.

Sürücülerin güvenli bir bayram geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Garanlı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın rahat yolculuk geçirmeleri, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 7/24 görev başındayız. Bayram tatili sürecinde yaklaşık 6 bin 700 civarında personelle görev yapacağız. Trafikte emniyet kemeri, hız kuralları, kırmızı ışık ihlali, motosikletliler için kask kullanımı çok önemli. Lütfen sürücülerimiz kurallara uysun. Güzel bir tatil geçirmelerini temenni ediyor, bayramlarını kutluyoruz."