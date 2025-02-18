Mersin’de Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Mersin’de Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde kadınlar için spor salonu, taziye evi ve eğitim sınıfları bulunan Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi'ni açıkladı. Merkez, dezavantajlı bölgelere hizmet sunarak vatandaşların memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

18.02.2025 09:27  Güncelleme: 10:49
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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde geçen yıl Toroslar ilçesinde yapımına başladığı Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi, hizmet vermeye başladı. Kadınların faydalanabileceği spor salonu, erkek ve kadın taziye evi ile eğitim hayatını sürdüren öğrencilerin faydalandığı toplam 10 adet sınıfın bulunduğu merkez, vatandaşların da beğenisini topladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Toroslar ilçesi Kurdali mahallesinde yapımına başladığı Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi'ni hizmete açtı. Eğitimden spora, dini ve kültürel çeşitli alanlarda farklı yaş gruplarına hitap eden merkezin içerisinde sınıflar, taziye evi ve spor salonu yer alıyor. Kayıp yaşayan ailelerin acılarını paylaştığı taziye evi, LGS ve YKS öğrencilerinin faydalandığı eğitimi ve öğretimi destekleme kurs merkezi şu anda aktif olarak hizmet verirken, kadınların yararlanabileceği spor salonu ilerleyen günlerde hizmet vermeye başlayacak.

"Sosyal yaşam merkezlerinde bütüncül bir yapı ile hizmet veriyoruz"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak oluşturduğumuz sosyal yaşam merkezlerinde, bütüncül bir yapıyla farklı hizmetler vererek vatandaşlarımızı memnun ediyoruz. Bu kapsamda yeni açtığımız Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi'nde taziye evi, kurs merkezi, kadınların faydalanabileceği spor alanı mevcut. Bu yapılar aracılığı ile bu hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına kadar götürüyoruz. Bu da hem vatandaş açısından bir memnuniyet yaratıyor, hem de hizmetlerimizle daha çok kişiye dokunmamızı sağlıyor. Büyükşehir olarak bu hizmetlerimizi yaygınlaştırarak devam edeceğiz" dedi.

"Dezavantajlı bölgelerde bu hizmetler çok anlam kazanıyor"

Özellikle dezavantajlı bölge ve mahallelerde her kesime ve yaş grubuna uygun hizmetleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini sözlerine ekleyen Yıldırım, "Biz bunları sosyal yaşam merkezleri ile başarıyoruz. Sınavlara hazırlanan ve hayalleri doğrultusunda başarılara ulaşacak çocuklarımızın elinden tutuyoruz. Kurs merkezlerimizde hem çocuklarımıza danışmanlık yapıyor, hem de onların iyi ve doğru beslenmeleri ile verimli eğitim almalarını sağlıyoruz. Merkezde kadınlar için ilerleyen günlerde hizmet verecek bir spor salonumuz var. Ayrıca vatandaşlarımızın acılı günlerinde onlara destek olduğumuz taziye evimiz de mevcut" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin’de Kurdali Sosyal Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika

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