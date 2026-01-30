Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Ekipleri, Sağanak Yağış Boyunca Sahada - Son Dakika
Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Ekipleri, Sağanak Yağış Boyunca Sahada

30.01.2026 17:32  Güncelleme: 21:07
Mersin'de etkili olan kuvvetli yağışlar, sel ve taşkınlara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, yaşanan su baskınları ve dere taşkınları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

(MERSİN)- Mersin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli yağışın neden olduğu sel ve taşkınlara, Büyükşehir Belediyesi ile MESKİ ekipleri müdahale ediyor. Özellikle Mezitli Deresi'nde yaşanan taşkınlara karşı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından kent genelinde önlemler alan Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, yağışların yol açtığı su baskınları ve dere taşkınlarına yönelik sahada eş zamanlı çalışma yürütüyor. Ekipler, şiddetli yağışlar nedeniyle yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu kentin çeşitli noktalarında bulunan derelerde de yaşanan taşkınlara müdahale ediyor. Kent genelinde kritik noktalarda görev yapan ekipler, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Kriz Merkezi koordinasyonunda temizlik, güvenlik ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Taşkınlar sonucu derelere sürüklenen çakıl, kütük ve atıklar iş makineleriyle temizlenerek risk azaltılıyor.

"Büyükşehir ve MESKİ olarak ciddi bir çalışma yürütülüyor"

Mezitli Deresi ve çevresindeki çalışmaları yerinde takip eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, yürütülen çalışmalar hakkında son bilgileri aktardı. Karların erimesi ve aşırı yağış sonucu Mezitli Deresi'nin debisinin yükseldiğini dile getiren Tok, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (GMK) üzerinde yer alan köprünün trafiğe kapatıldığını, Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan köprünün ise tek şeritle trafik akışına devam ettiğini belirtti. Mersin Valiliği'nin tüm birimleri ile de eşgüdümlü çalıştıklarını ifade eden Tok, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ olarak tüm ekiplerimiz, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çok ciddi bir çalışma yürütüyor. Şu anda ekiplerimiz iş makineleri ile derelerimizden gelen kütük parçalarını ve atıkları temizliyor. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle sahada"

Çalışmaların kesintisiz olarak devam edeceğini vurgulayarak vatandaşlara çağrıda bulunan Tok, "Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve evlerinde kalmalarını rica ediyoruz. MESKİ, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yol Yapım Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tüm ekipleriyle sahada. Herhangi bir sıkıntıda vatandaşlarımız bize 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabilirler. Herhangi bir talep olduğunda, anında o taleplerine karşılık verilecektir" ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımıza, Mersin'imize geçmiş olsun"

MESKİ Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir ise acil durumlarda vatandaşların 'Alo 185' Teksin Çağrı Merkezi' üzerinden kendilerine ulaşabileceklerini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızjın, zorunda olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve dere yataklarından uzak durmalarını rica ediyoruz. Çalışmalarımıza katkı sağlayan tüm kamu kurumlarına ve valiliğimize teşekkür ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, Mersin'imize geçmiş olsun" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

