Mersin'de Mantar Zehirlenmesi

Mersin'in Erdemli ilçesinde mantar yedikten sonra rahatsızlanan 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Harfilli Mahallesi'nde doğadan topladıkları mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki ikamette yiyen iki aile, bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince zehirlenme şüphesiyle Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülen 7 kişiden 5'i ilk müdahalelerinin ardından merkez ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.
