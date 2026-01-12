Mersin Büyükşehir Belediyesi, Su Baskını Nedeniyle Mahsur Kalan Tarım İşçilerini Tahliye Etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) ekipleri, Tarsus'a bağlı Yeşiltepe Mahallesi mezarlık bölgesinde çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerini, su baskını nedeniyle bulundukları yerden tahliye etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri, sağanak yağışın etkili olduğu Tarsus'ta birçok noktada müdahalede bulundu. İlçe Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma kapsamında taşkın nedeniyle çadır alanları su ile dolan yaklaşık 100 kişi, Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları ile Yeşiltepe'den alınarak Mehmet Çelebi Spor Salonu'na taşındı. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu mevsimlik tarım işçilerine, Büyükşehir tarafından su ve battaniye dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri çok sayıda iş makinesi ve personelle birlikte yine Tarsus'ta Yunus Emre, Bolatlı, Akgedik, Fevzi Çakmak, Gazipaşa, Tozkoparan ve Yenice Mahallesi başta olmak üzere, sağanak yağışın etkili olduğu birçok noktada ve caddede su tahliyesi gerçekleştirerek, olumsuz durumlara anında müdahalede bulundu.