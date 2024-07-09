Mersin'de Müteahhit Apartmanın Sığınak ve Mescidini Daireye Çevirip Kiraladı - Son Dakika
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Mersin'de Müteahhit Apartmanın Sığınak ve Mescidini Daireye Çevirip Kiraladı

Mersin'de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan, binanın girişini de duvarla örerek kapatan müteahhit hakkında 'hakkı olmayan yere tecavüz' suçundan 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı. Bina sakinleri, müteahhidin aslına uygun hareket etmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Müteahhit hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi ve davanın ikinci duruşması 9 Aralık'ta görülecek.

09.07.2024 11:13
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Mersin'de bir apartmanın bodrumundaki sığınak ve mescidi daireye çevirip kiralayan, binanın girişini de duvarla örerek kapatan müteahhit hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar istemiyle dava açıldı.

Toroslar ilçesi Tozkoparan Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın projesinde sığınak ve mescit olarak belirlenen bina ortak alanı, müteahhit K.K. tarafından daireye çevrildi.

Ana girişine duvar ördürüp kapısını kapattığı binanın arka cephesinde duvarları kırarak yeni bir giriş açan müteahhit, alana da tahta merdiven koydu.

Bina sakinleri, projede aslına uygun hareket edilmediği ve ortak kullanım alanlarını işgal ettiği gerekçesiyle K.K. hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan ve K.K. hakkında "hakkı olmayan yere tecavüz" suçundan 3 yıla kadar hapis talep edilen iddianame, Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yargılanmasına başlanan sanık hakkındaki davanın ikinci duruşması 9 Aralık'ta görülecek.

Apartman sakinlerinden Özcan Başoğlu, gazetecilere, müteahhittin "haksız" uygulamaları nedeniyle mağdur olduklarını söyledi.

Bina girişini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını anlatan Başoğlu, şöyle konuştu:

"Eve geldiğimizde binanın girişinin kapalı olduğunu gördük. Müteahhit bize binanın girişinin arkadan olduğunu söyledi. Binanın arka kısmına tahtalardan bir merdiven yapıp uyduruk bir kapı açtı. Şaşkınız. İnanmayanlar bile oldu. Hatta komedi içerikleri çektiğim için inanmayıp şaka yaptığımızı düşünenler oldu. Binada oturan yaşlı insanlar ve çocuklar var."

Binada yaşayan Fatih Dinç de müteahhitle mahkemelik olduklarını belirterek, "Müteahhidin duvarla kapatıp yerinden söktüğü apartman kapısını getirmesini, duvarın kaldırılmasını ve bodrum katın da bina sakinlerine teslim edilmesini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Mersin, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Müteahhit Apartmanın Sığınak ve Mescidini Daireye Çevirip Kiraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de Müteahhit Apartmanın Sığınak ve Mescidini Daireye Çevirip Kiraladı - Son Dakika
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