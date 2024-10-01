Mersin'de Siber Farkındalık Eğitimi

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Mersin'de jandarma, öğretmen ve öğrencilere yönelik "siber farkındalık" eğitimi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi personeli, Erdemli ilçesindeki Arpaçbahşiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tarsus ilçesindeki Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okullarda düzenlenen eğitimlerde, siber zorbalık ve güvenli internet kullanımı hakkında öğretmen ve öğrencilere bilgi verildi, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili uyarılarda bulunuldu.