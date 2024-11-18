Mersin'de Operasyon: 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de Operasyon: 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Yakalandı

Mersin\'de Operasyon: 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de yapılan polis operasyonlarında 49 hükümlü ve 19 şüpheli gözaltına alındı.

18.11.2024 12:49
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Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda firari 49 hükümlü ve 19 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 49 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

Hükümlülerden birinin saklanmaya çalıştığı koltuğun arkasında bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

Şüpheliler emniyete götürüldü, hükümlüler de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Operasyon: 49 Hükümlü ve 19 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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