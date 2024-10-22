YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Mersin'in Tarsus ilçesi Gülek Boğazı yakınlarındaki ormanda saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki zarar tespiti, soğutma çalışmalarının ardından yapılacak.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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