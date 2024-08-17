Mersin'in Anamur ilçesinde otomobille çarpışan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Ayhan Koca'nın kullandığı 07 BAA 998 plakalı kamyonet, Demirören Mahallesi D-400 kara yolunda Ş.A. idaresindeki 21 BK 668 plakalı otomobille çarpıştı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, uçuruma yuvarlandı.
Kazada Koca hayatını kaybetti, eşi Ayşe Koca yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Otomobil-Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?