Mersin'de Otoyolda Tır Kazası

Mersin'de otoyolda bariyerlere çarpıp makaslama yapan tır trafik yoğunluğu oluşturdu.
E.A. idaresindeki 01 DGM 60 plakalı tır, Adana- Pozantı Otoyolu Gülek Tüneli mevkisinde bariyerlere çarpıp kontrolden çıktı.
Makaslama yapan tırdaki sürücü kazayı yara almadan atlattı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Trafik yoğunluğunun oluştuğu yolda, araç geçişi tek şeritten sağlanıyor.
Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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