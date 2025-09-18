Mersin'de Özel Gereksinimli Bireyler için Ulaşım Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Mersin'de Özel Gereksinimli Bireyler için Ulaşım Eğitimi Düzenlendi

18.09.2025 10:26
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyler için güvenli ulaşım eğitimi gerçekleştirdi. Eğitimde, ulaşımda erişilebilirliğin önemi ve toplu taşıma araçlarının kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyler için güvenli ulaşım eğitimi düzenledi. Eğitimde, erişilebilir ulaşımın önemi vurgulandı. Toroslar Belediyesi iş birliğiyle ise 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda sabah yürüyüşü gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla özel gereksinimli bireylerin toplu taşıma araçlarında daha güvenli ve rahat seyahat edebilmeleri için eğitim programı düzenledi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan eğitimin teorik bölümünde özel gereksinimli bireylere ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bilgiler aktarılırken, eğitimin uygulamalı kısmında Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüste bulunan engelli rampasının kullanımı gösterildi. Eğitimde, toplu taşıma araçlarında yer alan engelli butonları da tanıtılarak, işlevlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Özel gereksinimli bireylerin ulaşımdaki hakları ve erişilebilirliğin önemi anlatıldı

Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Levent Akar, "Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla, özel gereksinimli bireylerimize yönelik, araçlarımıza nasıl erişilebildiğini hem teorik hem de pratik olarak anlattık. Araçlara nasıl binmeleri ve şoför arkadaşlarımızın nasıl bir tutum ve davranış sergilemeleri gerektiği konusunda bilgiler verildi" ifadelerini kullandı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak görev yapan Onur Örbük, "Etkinliğimizde, özel gereksinimli bireylerin ulaşımdaki hakları ve güvenlikleri ile ilgili bir takım deneyimler aktardık. Etkinliğimiz karşılıklı diyalog şeklinde geçti. Hizmetlerimizi anlattık. Özel gereksinimli bireylerimiz de yaşadıkları sıkıntılardan bahsetti" diye konuştu.

Özel gereksinimli bireyler, eğitimden memnun kaldı

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Murat Çatı, "Bize haklarımızı hatırlattılar. Otobüslerle ilgili bilgi verilerek, erişilebilirliğin öneminden bahsedildi. Erişilebilirlik sadece otobüse özgü bir durum değil. Park, bahçe, apartman ve halka açık alanlarda da geçerli. Ayrıca otobüsün, engelli bir bireye uygun hale getirilebildiğini uygulamalı olarak gördük. Otobüste bulunan rampanın, otobüsün eğimine göre şekil aldığını izledik. Mersin gerçekten bir engelli dostu kent. Her yere rahat ulaştığım için, kendimi engelli olarak bile görmüyorum. Refakatçisiz geziyorum. Mersin'de erişilebilirlik çok üst düzeyde. Engelli dostu olduğu için Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Bu tür eğitimlerin özel gereksinimli bireyler için çok yararlı olduğunu dile getiren Yaren Saraçer, "Otobüs rampasının eğiminin, engelliler için uygun olduğunun gösterilmesi bizim için iyi oldu. Otobüsün nasıl yanaşması gerektiği gösterildi. Kendimizi hem ifade ediyoruz, hem de sorunlarımız varsa bu sorunlarımızı engelli arkadaşlarımızla toplu şekilde sunabiliyoruz" diye konuştu.

Hakan Şahin de "Çok memnun kaldık. Yeni projeleri, engellilerin daha rahat olabilmesi için yapılacak çalışmaları anlattılar. Otobüslere nasıl binip inileceğini uygulamalı bir şekilde anlattılar" ifadelerini kullandı.

68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda sabah yürüyüşü

Öte yandan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından "Sen de hareketin bir parçası ol" sloganıyla 68'liler Barış ve Kardeşlik Ormanı'nda Toroslar Belediyesi'nin iş birliğiyle sabah yürüyüşü yapıldı. Etkinliğe, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Belediye, Güncel, Mersin, Eğitim, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Özel Gereksinimli Bireyler için Ulaşım Eğitimi Düzenlendi

