Mersin'de Palmiye Ağaçlarına Budama Çalışması - Son Dakika
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Mersin'de Palmiye Ağaçlarına Budama Çalışması

Mersin\'de Palmiye Ağaçlarına Budama Çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarında budama çalışması gerçekleştirdi. Budama işlemleri, ağaçların sağlıklı büyümesini ve hastalık riskini önlemek amacıyla yapıldı.

13.07.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, daha sağlıklı büyümeleri, gençleştirilmeleri ve hastalık riski oluşturmamaları amacıyla kentin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarında budama çalışması gerçekleştirdi.

Hem trafiği aksatmamak hem de oluşabilecek bir kaza riskinin önüne geçmek için trafiğin ve kalabalığın yoğun olmadığı saatlerde çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak merkez sahil bandında yer alan İnönü Bulvarı'nda budama işlemlerini tamamladı.

Mecit: "Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte budama çalışmalarına hız verdik"

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda Budamadan Sorumlu Saha Kontrol Mühendisi Zeliha Mecit, budama işlemlerinin palmiye ağaçlarının gelişimini desteklemek ve formuna uygun çiçeklenmesinin sağlamak amacıyla tekniğine uygun bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte budama çalışmalarına hız verdiklerini belirten Mecit, "Son olarak İnönü Bulvarı'nda palmiye budamasına devam ediyoruz. Budama yaparken trafiğin yoğun olmadığı ve insanların alanı çok fazla kullanmadığı günleri tercih ediyoruz" dedi.

"Palmiye ağaçlarında yaz ve kış olmak üzere 2 kez budama işlemi yapıyoruz"

Palmiye ağaçlarında budamanın en elzem bakım tedbiri olduğunu kaydeden Mecit, "Senede 2 defa palmiyelerde budama yaparız. Yaz aylarında tohumlarının çiçek kurularının toplanması ile beraber etrafa bir polen saçması ve bir rahatsızlık oluşturması söz konusu olur. Bunu gidermek için özellikle yaz aylarında palmiye budamayı tercih ediyoruz. Bundan sonraki periyotta bir de kış öncesi budama yapıyor olacağız. Bahsi geçen sorunları gidermek adına yoğun bir palmiye çalışmasına başlamış bulunmaktayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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