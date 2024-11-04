Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 zanlının adresi belirlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.
Adreslerde bulunan çok sayıda materyal ve dokümanlara el konuldu.
Jandarmaya götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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