Mersin\'de PKK/KCK Operasyonu: 6 Gözaltı

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Mersin'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüyle iltisaklı oldukları ve örgütün propagandasını yaptıkları belirlenen 6 zanlının adresi belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan çok sayıda materyal ve dokümanlara el konuldu.

Jandarmaya götürülen 6 şüphelinin işlemleri sürüyor.