Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı

Mersin\'de PKK/YPG\'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik eylem arayışında oldukları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı. MİT Başkanlığı ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların bir parçası olarak gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya teslim edildi.

27.02.2024 12:34  Güncelleme: 12:35
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Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda eylem arayışında oldukları belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, MİT Başkanlığı ve jandarma ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürüldü.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde patlayıcı madde biriminde faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan bir şüphelinin Mersin'e geldiği belirlendi.

Ekiplerce takibe alınan şüphelinin, Haseke'de faaliyet yürüttüğü saptanan ve Tarsus ilçesinde bulunan başka bir kişiyle eylem arayışında oldukları tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ve jandarma ekiplerince Tarsus'ta operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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