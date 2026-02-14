Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı Öncesinde Denetimlerini Artırdı

(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesi denetimlerini artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşması ve satış fiyatlarında tutarsızlık oluşmaması için birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kontrolleri gerçekleştirildi.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde işletmelerde ve zincir marketlerde denetimlerini artırdı. Denetimlerde, satışa sunulan ürünlerin raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını inceledi. İndirime girmiş ürünlerde, indirimden önceki fiyat ile indirimli fiyatın doğru şekilde gösterilip gösterilmediğine de kontrol eden ekipler, ürünlerden örnek alarak kasalarda barkot okutması yaptı. Vatandaşların sağlıklı ve temiz gıda ürünlerine ulaşması ve satış fiyatlarında tutarsızlık oluşmaması için birçok noktada gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, gıda reyonlarında da ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca gelen ihbarları da değerlendirdi.

"Etiket fiyatıyla kasa fiyatını ve ürünlerin son kullanım tarihlerini kontrol ediyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, her zaman yaptıkları denetim ve kontrolleri Ramazan ayı öncesi de yaptıklarını belirterek, "Özellikle reyondaki etiket fiyatıyla kasa fiyatını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız da reyon fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark varsa, bunu alışveriş fişinde görebilir. Belediyemize en çok bu konuda şikayet geliyor. Vatandaşlarımız böyle bir fiyat farkı durumunda ellerindeki fişi saklayarak, Ticaret Müdürlüğü'nün 174 numaralı telefonunu arayıp ihbarda bulunabilirler. Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden de şikayetlerini bildirebilirler" diye konuştu.

Ürünlerin son kullanma tarihine dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Durmaz, "Özellikle et, sucuk, yumurta, süt ürünleri ve diğer gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine dikkat edilmeli. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıldığında, yine aynı şekilde 174 veya 185 üzerinden ihbar da bulunulabilir" dedi.

Vatandaşlar denetimlerden memnun

Mersinliler ise Büyükşehir Belediyesi'nin titizlikle sürdürdüğü denetimlere ilişkin düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Şefika Özge Karafakılı (Yeni Ömerli Mahalle Muhtarı): "Bazı marketlerde raf fiyatları ile kasa fiyatı uyuşmuyor. Ramazan öncesi bu denetimleri gerçekleştirdiği için Büyükşehir ekiplerine çok teşekkür ediyoruz."

-Recep Hüdayi Ünal: "Ramazan ayı öncesi belediyemizin yaptığı bu kontrollerden memnunuz. Fiyatların kasayla uyuşup-uyuşmaması, ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihinin denetlenmesi güzel. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları şehrimizde hissedilir şekilde."

-Mehtap Halavut: "Bu denetimler sayesinde marketler daha dikkatli oluyor. Fiyatları sürekli yüksek tutup, indirimlerde düşürüyorlar. Denetimler olunca buna daha dikkat ediyorlar. Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz."