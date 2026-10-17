Mersin\'de sağanak sonrası su taşkınları oluştu, Mezitli ve Akdeniz ekipleri sahada

MERSİN'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı. Taşkınlara müdahale eden merkez Mezitli ve Akdeniz Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarı verdiği Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Merkez Mezitli ve Akdeniz Belediyesi ekipleri su taşkınlarına müdahale etti.

Mezitli Belediye Başkanvekili Turgut Selağzı da sahaya çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mezitli Belediyesi, ilçede yoğun yağışların neden olabileceği su baskınları ve olumsuzluklara karşı ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, riskli bölgelerde kontrollerini gerçekleştirerek gerekli önlemleri aldı.

Yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde incelemelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanvekili Turgut Selağzı, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını, çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Belediye ekiplerinin önlemi devam ediyor.