Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yolcu Otobüslerinde Uygunsuz Taşınan Gıda Ürünlerini İmha Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yolcu Otobüslerinde Uygunsuz Taşınan Gıda Ürünlerini İmha Etti

19.01.2026 09:26  Güncelleme: 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşınan sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koydu. 300 kilo sucuk ve iki koli çiğköfte imha edildi. Zabıta, otobüs firmalarına cezai işlem uyguladı.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilen sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koydu. Ürünler gerekli yasal işlemlerin ardından imha edildi.

Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (TAŞTİ) Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasının yaptığı denetimlerde, Afyonkarahisar'dan Tarsus'a getirilen 8 koli içerisindeki yaklaşık 300 kilo sucuğun bulunduğu ambalajların tahriş ve ürünlerin sağlıksız koşullarda olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin yine TAŞTİ içerisinde yürüttüğü denetimlerde, bir başka otobüs firmasına ait araçta da 2 koli çiğköfte ürününün soğuk zincirden uzak şekilde taşındığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bilgi verilerek, ürünlere tutanakla el konuldu. Menşei belli olmayan ve insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlenen ürünler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Sağlıksız ürünlerin taşındığı yolcu otobüsü firmalarına da cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, "Yolcu otobüslerinin, bu şekilde menşei belli olmayan gıda ürünlerini taşıması yasaktır. Rutin kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Otobüs firmalarına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuyoruz. Normalde sucuk ürünlerinin soğuk hava zinciri şeklinde taşınması lazım. Firmaların, üreticilerin menşeini, irsaliyesini ve kime ait olduğunu belirtmesi lazım. İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki gıda mühendisimiz ve veteriner hekimlerle görüşerek gerekli bilgi akışını sağladık. Neticede bu ürünlerin halk sağlığına zararlı olduğu, onların da görüşleri alınarak tespit edilmiştir" diye konuştu.

Başka bir yolcu otobüsünde de aynı şartlarda çiğköfte taşındığının tespit edildiğini vurgulayan Durmaz, "2 koli içerisinde çiğköftenin olduğunu tespit ettik. Çiğköftenin de soğuk hava zincirinde taşınması lazım. Otobüs firmalarının, ürünleri bu şekilde taşıması uygun değil" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir durumda Alo 174 Gıda Hattı'nı veya Alo 185 Teksin'i arayarak ihbarda bulunmanız bizim için yeterlidir"

Açıklamasının sonunda vatandaşlara da seslenen Durmaz, "Menşei belli olmayan, faturasız ürünleri, Alo 185 Teksin üzerinden bize bildirirseniz, bize bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Market alışverişlerinde de ürünün faturasını mutlaka alın. Son kullanma tarihi geçmiş veya şüpheli ürünlerin tespitinde bu faturalar büyük önem taşıyor. Böyle bir durumda Alo 174 Gıda Hattı'nı veya Alo 185 Teksin'i arayarak ihbarda bulunmanız bizim için yeterlidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yolcu Otobüslerinde Uygunsuz Taşınan Gıda Ürünlerini İmha Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

12:35
Esra Ezmeci’ye hapis cezası
Esra Ezmeci'ye hapis cezası
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:17:42. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yolcu Otobüslerinde Uygunsuz Taşınan Gıda Ürünlerini İmha Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.