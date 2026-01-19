Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yolcu Otobüslerinde Uygunsuz Taşınan Gıda Ürünlerini İmha Etti

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde sağlıksız koşullarda taşındığı ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilen sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koydu. Ürünler gerekli yasal işlemlerin ardından imha edildi.

Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (TAŞTİ) Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasının yaptığı denetimlerde, Afyonkarahisar'dan Tarsus'a getirilen 8 koli içerisindeki yaklaşık 300 kilo sucuğun bulunduğu ambalajların tahriş ve ürünlerin sağlıksız koşullarda olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin yine TAŞTİ içerisinde yürüttüğü denetimlerde, bir başka otobüs firmasına ait araçta da 2 koli çiğköfte ürününün soğuk zincirden uzak şekilde taşındığı tespit edildi.

Konuyla ilgili Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bilgi verilerek, ürünlere tutanakla el konuldu. Menşei belli olmayan ve insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlenen ürünler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Sağlıksız ürünlerin taşındığı yolcu otobüsü firmalarına da cezai işlem uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, "Yolcu otobüslerinin, bu şekilde menşei belli olmayan gıda ürünlerini taşıması yasaktır. Rutin kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Otobüs firmalarına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuyoruz. Normalde sucuk ürünlerinin soğuk hava zinciri şeklinde taşınması lazım. Firmaların, üreticilerin menşeini, irsaliyesini ve kime ait olduğunu belirtmesi lazım. İlçe Tarım Müdürlüğü'ndeki gıda mühendisimiz ve veteriner hekimlerle görüşerek gerekli bilgi akışını sağladık. Neticede bu ürünlerin halk sağlığına zararlı olduğu, onların da görüşleri alınarak tespit edilmiştir" diye konuştu.

Başka bir yolcu otobüsünde de aynı şartlarda çiğköfte taşındığının tespit edildiğini vurgulayan Durmaz, "2 koli içerisinde çiğköftenin olduğunu tespit ettik. Çiğköftenin de soğuk hava zincirinde taşınması lazım. Otobüs firmalarının, ürünleri bu şekilde taşıması uygun değil" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir durumda Alo 174 Gıda Hattı'nı veya Alo 185 Teksin'i arayarak ihbarda bulunmanız bizim için yeterlidir"

Açıklamasının sonunda vatandaşlara da seslenen Durmaz, "Menşei belli olmayan, faturasız ürünleri, Alo 185 Teksin üzerinden bize bildirirseniz, bize bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Market alışverişlerinde de ürünün faturasını mutlaka alın. Son kullanma tarihi geçmiş veya şüpheli ürünlerin tespitinde bu faturalar büyük önem taşıyor. Böyle bir durumda Alo 174 Gıda Hattı'nı veya Alo 185 Teksin'i arayarak ihbarda bulunmanız bizim için yeterlidir" dedi.