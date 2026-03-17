Mersin\'de Silahlı Kavga: 2 Ölüm

MERSİN'de yoldan geçen Nur Almuhammet'in (18) öldüğü silahlı kavgada tabancayla yaralanan Can Acar (26) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Can Acar ile E.I. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada E.I., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Acar'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bu sırada sokaktan geçen Nur Almuhammet'ın ise başına isabet etti. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.I. ise kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Almuhammet doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Can Acar da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.'nin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.