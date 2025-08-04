Mersin'in Akdeniz ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Yeşilova Mahallesi'nde 24 Aralık 2024'te silahla vurulan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili çalışmalarını sürdürdü.
JASAT ekipleri, olaya karışan firari zanlı C.D.A'nın Yenişehir ilçesinde saklandığını tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda C.D.A. ile saklanmasına yardım ettiği belirlenen 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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