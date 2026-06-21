Mersin'de Taksiyi Çarpan Araçta Yaralanma - Son Dakika
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Mersin'de Taksiyi Çarpan Araçta Yaralanma

Mersin\'de Taksiyi Çarpan Araçta Yaralanma
21.06.2026 11:40
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Mersin Mezitli'de otomobilin çarptığı taksideki 2 yolcu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Söğütlüpınar Caddesi'nin kesiştiği noktada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PKZ 853 plakalı otomobil ve 33 T 1013 plakalı ticari taksi çarpıştı.

Kazada taksideki 2 yolcu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Mezitli, Mersin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de Taksiyi Çarpan Araçta Yaralanma - Son Dakika

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