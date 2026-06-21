Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobille çarpışan taksideki 2 kişi yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Söğütlüpınar Caddesi'nin kesiştiği noktada sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 PKZ 853 plakalı otomobil ve 33 T 1013 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Kazada taksideki 2 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Taksiyi Çarpan Araçta Yaralanma - Son Dakika
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