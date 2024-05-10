Mersin\'de Tarihi Eser İddiasıyla Gözaltına Alınan Şüpheli Yakalandı

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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen kişi takibe alındı.

Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı.

Zanlının depo olarak kullandığı yerde yapılan aramada, Meryem Ana figürlü 2 heykel ile anahtar, mumluk ve pusulanın da aralarında olduğu 72 obje ele geçirildi.

Eserler incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.