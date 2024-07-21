Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2'si ağır 7 yaralı

Mersin'in Mut ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
Domates hasadında çalışan 13 işçiyi taşıyan, A.A. idaresindeki 33 U 8948 plakalı minibüs, Hacısait Mahallesi Mut- Gülnar yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada 2'si ağır 7 işçi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, devrilen minibüsteki tarım işçilerinin tahliyesini sağladı.
Yaralılar, ambulansla Mut ve Gülnar'daki hastanelere kaldırıldı.
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