Mersin'de Taşımalı Eğitime Ara

MERSİN'in Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı verdiği Mersin'de taşımalı eğitim etkilendi. Mut, Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince yarın taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
