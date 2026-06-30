Mersin\'de Tehlikeli Şerit Değiştiren Sürücüye Ceza

Mersin'de otoyolda trafiği tehlikeye düşüren minibüs sürücüsüne 21 bin 629 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformları ve internet sitelerinde asayiş ve trafik ihlallerine yönelik sanal devriye çalışması yapıldı.

Bu kapsamda bir sürücünün minibüsle otoyolda trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdiği tespit edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sürücü R.Ç. yakalandı.

Sürücüye "sürücü belgesi sahibinin, sürücü belgesinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadığı araçları sürmesi" ve "aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme" suçlarından 21 bin 629 lira ceza verildi.