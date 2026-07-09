Mersin\'de TIR kazasında ölü sayısı 3\'e yükseldi

MERSİN'de TIR'ın, karşı şeride geçip başka bir TIR ile çarpıştığı kazada yaralanan sürücü Baki Tunçbilek (63) de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, 7 Temmuz'da öğle saatlerinde Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde meydana geldi. D-400 kara yolunda ilerleyen Baki Tunçbilek'in kullandığı 21 DR 064 plakalı TIR, karşı şeride geçip Yahya Can (41) yönetimindeki 33 AIF 922 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüleri ile çekicide yolculuk yapan Şeyhmus Tazecan (18), ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Can ve Tazecan, kurtarılamadı. Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Baki Tunçbilek de bugün hayatını kaybetti. Böylece kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer yandan güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.