Mersin\'de tırda uyuşturucu operasyonu: 94 kilo 760 gram uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

Karaman İl Sağlık Müdürü Ramazan Ayında Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri Verdi

Karaman İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Yurdakul, iftar ve sahur menüleri hazırlanırken titizlikle hareket edilmesini, sahurun atlanmaması gerektiğini vurguladı. Sahurda sadece su içilmesinin yeterli olmadığını belirten Yurdakul, hafif bir kahvaltı yapılması veya çorba, zeytinyağlı yemekler, yoğurt ve salatadan oluşan bir öğün tercih edilmesi gerektiğini söyledi. İftarda ise çok hızlı ve yüksek miktarda besin tüketmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve kilo alımına zemin hazırlayabileceğini belirtti.