Mersin\'de tırla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Bayram Güloğlu (34) idaresindeki 27 AUG 687 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Bulvarı mevkisinde, K.K'nin kullandığı 42 JG2 64 plakalı tırla çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, Güloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
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