Mersin\'de torbacı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 40 gram sentetik madde bulundu

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüpheliyi N.S'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzeri ve ikametindeki aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 aseton ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 240 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine Mersin gişelerindeki yol kontrol noktasında 44 ABY 169 plakalı aracı durdu.

Araçtaki incelemede 2 kilo 900 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan sürücü A.R.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.