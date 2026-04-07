Mersin'de 2 haftalık denetimlerde 1327 araç trafikten men edildi.
Valiliğin açıklamasına göre, trafik ekiplerince 23 Mart-5 Nisan arasında yapılan denetimlerde 127 bin 481 araç kontrol edildi.
Denetimlerde çeşitli ihlallerden 1327 araç trafikten men edildi.
Aynı tarihte emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan denetimlerde de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası veya aranması bulunan 870 kişi yakalandı.
Ekipler "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında ise 1274 kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontroller sonucu 7 kişi Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de Trafik Denetimi: 1327 Araç Men Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?