Mersin'de Ücretsiz Tenis Kursu Başladı - Son Dakika
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Mersin'de Ücretsiz Tenis Kursu Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, herkesin katılabileceği ücretsiz tenis kursları düzenliyor. 7'den 70'e tüm yaş gruplarına açık olan kurslar, uzman eğitmenler eşliğinde hem fiziksel hem de mental sağlığı geliştirmeyi hedefliyor.

25.03.2025 09:28  Güncelleme: 11:27
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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzman eğitmen eşliğinde haftanın dört günü tenis kursu veriliyor. Kurstan her yaştan vatandaş ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Farklı spor branşlarını vatandaşlarla buluşturarak şehrin spor kültürünün gelişmesine katkı sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde uzman eğitmen eşliğinde haftanın dört günü tenis kursu veriyor. 7'den 70'e her yaşın katılımına açık olan kursta temel tenis tekniklerinden, stratejilerine kadar birçok konuda eğitim verilirken, sporseverler hem eğlenerek hem de fiziksel sağlıklarını geliştirerek tenis sporunu daha yakından tanıma fırsatını buluyorlar.

Başlangıç seviyesinden ileri düzeye kadar farklı yaş ve beceri gruplarına hitap eden tenis kursunda katılımcılara temel tenis tekniklerinden, stratejilerine kadar birçok önemli konuda eğitim veriliyor. Tenis sporuna yeni başlamış olan sporseverler kısa sürede tenis oynamayı öğrenirken, deneyimli sporcular da tekniklerini geliştirme şansı yakalıyor. Sporseverler kurs sayesinde fiziksel ve mental sağlıklarını geliştirirken, aynı zamanda yeni arkadaşlar edinip sosyalleşme imkanı bulabiliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Tenis Antrenörü Hasan Can Altıner, "Biz kursumuzda, 7'den 70'e her yaş grubuna hizmet veriyoruz. Bununla birlikte, tenis ekipmanlarını da ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz. Kursiyerlerimiz, haftanın iki günü olmak üzere toplamda on hafta ders alıyorlar. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Büyükşehir Belediyesi kurs kayıt merkezi veya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na başvurarak kayıt yaptırabilirler" dedi.

Tenis eğitimlerini pazartesi ile çarşamba, salı ile perşembe haftada iki gün olacak şekilde yaptıklarını sözlerine ekleyen Altıner, "Tenis, fiziksel ve zihinsel gelişime katkı sağlayan, eğlenceli bir spor branşı. Bu spora başlamak için tek yapılması gereken bize başvurmak. 7'den 70'e herkesin yapabileceği bir spor" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden Nazlıcan Korkmaz, daha aktif bir spor hayatı için tenis kursuna yazıldığını söyleyerek, "Yaklaşık 5-6 haftadır eğitim alıyoruz ve güzel bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Hem grup hem ikili derslerimiz oluyor. Dışarıda bu eğitimleri alacak olsak ciddi maliyetleri olurdu ama bize burada tenis, raket gibi tüm ekipman sağlanıyor. Bizim için böyle bir avantajı var. Hocamızdan da çok memnunuz. Bana iyi geldiğini düşündüğüm için devam ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mersin'de Ücretsiz Tenis Kursu Başladı - Son Dakika

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